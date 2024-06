Dina Boluarte: Testigo clave del ‘Caso Rolex’ viajará con la presidenta a China

Como bien se sabe, el gobierno ha autorizado el viaje de la delegación que acompañará a la presidenta, Dina Boluarte, a China; no obstante, uno de los nombres de los asistentes ha sorprendido a más de uno por su vinculación con el 'caso Rolex’.

De acuerdo a la norma publicada en el Diario Oficial El Peruano, la comitiva con personal “indispensable”, como afirmó el canciller Javier González-Olaechea, estará conformada por siete funcionarios del Despacho Presidencial.

TESTIGO DE ‘CASO ROLEX’

Entre los acompañantes se encuentra Carmen Elizabeth Giordano Velázquez, quien es asesora técnica del gabinete técnico de la presidencia y testigo de la entrega de un reloj Rolex por parte del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, a la jefa de Estado.

Giordano dijo ante la Fiscalía que habría visto cómo Oscorima le entregó un reloj Rolex a la presidenta en su despacho personal.

“Yo no estaba en la reunión, ingreso a despacho y ahí es que veo que estaba entregándole un reloj en la mano; ingreso por la puerta, y cuando ingreso veo que él tenía el reloj en la mano, que terminaba de quitárselo, yo estaba esperando la venia de la presidenta, siguen conversando, pero no llegué a ver que efectivamente se lo hubiera entregado, solo que él hacia el ademán de entregárselo. (...) Es la única vez que yo lo he visto en despacho. (...) Solo lo vi a él esa vez, usualmente no ingreso a despacho, pero la presidenta tiene las puertas abiertas, por lo que es posible que otras autoridades hayan ingresado a su despacho personal”, indicó Giordano Velásquez, según Infobae.

Los siete funcionarios que acompañarán a la mandataria Boluarte son el secretario general del Despacho Presidencial, Enrique Vílchez Vílchez; el director general de la Oficina de Protocolo, José Curay Ferrer, el edecán Arita Okpo Dueñez; el secretario de Comunicación Estratégica y Prensa, Jean Pajuelo Barba; la consultora de la Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa, Mirelia Cano Gutiérrez; la suboficial PNP Ruth Ligarda Castro, quien da resguardo a la mandataria; y la asesora del Gabinete Técnico de la Presidencia, Carmen Giordano Velásquez.

GASTOS

En la resolución publicada en el citado diario se precisa que el costo del viaje de toda la delegación superaría los 200 mil soles.

Por concepto de pasaje aéreo, los gastos por persona son de US$5,134.25, mientras que a cada uno de los integrantes de la comitiva tendrán viáticos por US$ 500 por día, así que por los cinco días se les entregará la suma de US$ 2,500.

Adicionalmente, se estipula que, teniendo en cuenta los pasajes aéreos y los viáticos, por cada acompañante de la jefa de Estado se abonará la suma de US$ 7,634.25. Así que el costo total de toda la delegación a US$ 53,439.75.