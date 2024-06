Dina Boluarte pasa incómodo momento al intentar hablar inglés: “Necesito seguir estudiando”

En la inauguración de la Escuela Bicentenario I.E. San Juan Macías, en San Luis, un estudiante dio la bienvenida a la presidenta Dina Boluarte en inglés. Sin embargo, la mandataria no logró responder de la misma manera, lo que generó un incómodo momento.

"Los felicito a todos, quería decirlo en inglés, pero todavía tengo que seguir estudiando. Me voy muy contenta, muy feliz, me llevo la bienvenida que me hizo '¿what your name?' Edward", dijo Boluarte, visiblemente nerviosa.

La presidenta explicó que cuando ella era estudiante, su profesor de inglés era un médico que había sido asignado como reemplazo. "Nunca pudimos aprender el verbo to be", lamentó.

Mientras Boluarte intentaba expresarse en inglés y se trababa, miró con inquietud al ministro de Educación, Morgan Quero, quien solo respondió con una sonrisa, al igual que el resto de los presentes.