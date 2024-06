Exministra Pérez Tello: Terroristas se beneficiarán con ley que prescribe delitos de lesa humanidad

La exministra Marisol Pérez Tello, en amplia entrevista con Exitosa, se mostró en contra de la ley que prescribe delitos de lesa humanidad cometidos antes de julio de 2022 ya que beneficiará a personas condenadas por terrorismo, quienes fugarían del Perú.

"Se va a generar una ventana de impunidad y mucha gente se va a fugar. ¿Se van a fugar los militares ancianos que hoy están en la cárcel, una situación que me apena mucho? No, se van a fugar los terroristas que también van a ser liberados [...] Uno no debe pensar en una norma en a quién favorece o a quién perjudica. La norma debe ser ciega", declaró.

SERÁ REVERTIDA

La extitular de Justicia, durante el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, (PPK) dijo también que la promulgación de la ley terminará siendo revertida por su "inviabilidad" ya que, en el derecho internacional, los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles.

"Me parece terrible que se engañe a los miembros de la Fuerzas Armadas señalando que esto tendrá efectos cuando en realidad no lo va a tener", agregó la también exlegisladora sobre la polémica ley, que fue aprobada, el pasado 06 de junio, por el Congreso de la República, en primera instancia.