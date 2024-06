Rafael López Aliaga defiende propuesta de carruajes: “Lima es mejor destino turístico que Sevilla”

Tras conocerse que la Municipalidad de Lima tendría en mente desembolsar millones de soles para la adquisición del servicio de carruajes, el alcalde Rafael López Aliaga defendió la propuesta y comparó a capital con otra importante ciudad de España que tiene una gran cantidad de turistas al día.

"Una ciudad como Lima que compite con Sevilla que, en mi opinión, es mejor destino turístico que Sevilla. Que tenga los carruajes que tiene Sevilla, porque la gente está acostumbrada a los carruajes", indicó.

BUENA GESTIÓN

A pesar de que se estaría encaminando una recolección de firmas para una revocatoria de Rafael López Aliaga de la Municipalidad de Lima, el líder de Renovación Popular comentó que viene haciendo una buena labor en el sillón de la capital, por lo que seguirá buscando atender las demandas de la población.

"De mi gestión estoy contento. Estoy tranquilo con mi conciencia. No soy político (…) Potencia mundial es que la gente coma, una potencia mundial tiene que pensar en el caso de una ciudad en escombros como es Lima, la gente no come, una ciudad es potencia mundial darle agua a la gente", aseveró.