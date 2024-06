Pedro Castillo: hoy vence prisión preventiva por golpe de Estado y Fiscalía pide ampliar plazo

La Fiscalía pide al Poder Judicial prolongar la prisión preventiva impuesta contra Pedro Castillo tras el proceso que se le sigue por el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

De acuerdo al diario El Comercio, la solicitud de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios será evaluada hoy, jueves 6 de junio desde las 11:30 a.m.

La audiencia será de forma virtual y estará dirigida por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, liderado por el juez Juan Carlos Checkley.

¿QUÉ PASA SI NO APRUEBAN EL PEDIDO DE LA FISCALÍA?

En caso el magistrado no apruebe la prolongación de la prisión preventiva o no emita su resolución hoy, 6 junio, el expresidente no saldrá libre, debido a que también se encuentra vigente una segunda orden de prisión preventiva por 36 meses por organización criminal y corrupción, la cual tiene previsto durar hasta marzo del 2026. Los casos en los cuales se encontraría inmerso son: Puente Tarata, Petro-Perú y Anguía.

Con respecto al proceso por el golpe de Estado, en diciembre del 2022, se le impuso una prisión preventiva por 18 meses contra Castillo Terrones, medida por la cual se encuentra recluido en el penal de Barbadillo.

Pese a que el orden de prisión preventiva contra el exjefe de Estado se dictó el 15 de diciembre del 2022, la medida se cuenta desde el 7 de diciembre previo, fecha en que Castillo fue detenido en flagrancia cuando se dirigía a la embajada de México. Por lo tanto, vence este jueves 6 de junio.

AUDIENCIA

Hoy el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Juan Carlos Checkley, continúa la audiencia de control de acusación contra el expresidente y los otros siete acusados por el delito de rebelión.