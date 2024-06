Ministro de Salud defiende a Dina Boluarte y asegura que existe una "politización de la justicia"

El ministro de Salud, César Vásquez, salió en defensa de la presidenta de la República, Dina Boluarte, por las investigaciones que afronta y la reciente denuncia constitucional presentada por el fiscal de la Nación, por el caso Rolex.

En declaraciones a la prensa, el titular del Minsa aseguró que existe una "politización de la justicia" y criticó todas las investigaciones contra la mandataria por parte del Ministerio Público.

"Lo que nosotros hemos visto y lo he dicho claramente, hay, obviamente, una politización de la justicia [...] la confrontación y el show no ayuda, eso es lo que pido yo, que no se politice la justicia, que no hayan investigaciones con cálculos políticos y mediático, que sean objetivo estas investigaciones y que evitemos la mediatización", dijo.

SOBRE DENUNCIA CONSTITUCIONAL

Como se recuerda, hace unos días, Vásquez Sánchez minimizó la denuncia constitucional contra Boluarte Zegarra, calificándola de "mamarracho" e "inconstitucional" y señaló que lo único que se busca con ello es "hacer más show".

"Esa denuncia constitucional es un mamarracho, además de inconstitucional. Hay que ser claros, solo se puede acusar a la presidenta por cuatro delitos. El delito por el que la acusaron no está entre esos cuatro. ¿Qué están buscando con esas acusaciones? ¿Hacer más show? Yo creo que esto tiene que parar. Un estudiante de derecho sabe que no se puede acusar a la presidenta, solo se la puede investigar", sostuvo.