Jefe de Osiptel sobre posgrado pagado con recursos públicos: "Los funcionarios tenemos derecho a ser capacitados"

El jefe de Osiptel, Rafael Muente Shwarz, se defendió luego que Panorama revelara que el funcionario estudio un curso de posgrado en España con recursos públicos, un desembolso de 57 mil soles para sus estudios.

“Los funcionarios públicos tenemos derecho a ser capacitados y eso no incluye ninguna excepción […] este es un procedimiento que está en curso y no es información pública, en verdad lo que está en el expediente es algo que no debería ser todavía de acceso público”, dijo Muente.

Con el monto que usó Rafael Muente para seguir incrementando su grado académico, se podía haber capacitado a 20 trabajadores de la institución. Hoy la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) tiene un proceso disciplinario abierto en su contra.

Sobre este proceso disciplinario en su contra, que inició en junio de 2023 en la PCM, aun bajo la gestión de Alberto Otárola, Rafael Muente considera que existe una animadversión en su contra, pues a pesar de solicitar reuniones para dar explicaciones, no es recibido tampoco por Gustavo Adrianzén.

INFORME DE CONTRALORÍA

En su momento, Contraloría comunicó a Servir que no hubo ningún tipo de irregularidad en la solicitud para el postgrado del presidente ejecutivo de Osiptel y fue ese informe de Contraloría que se adjuntó al proceso disciplinario que se le abrió en la PCM.