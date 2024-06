Ministro de Transportes no asiste a sesión de la Comisión de Defensa del Consumidor por estar "muy cansado"

El presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, Wilson Soto, informó sobre la reciente comunicación sostenida con el ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Raúl Pérez Reyes.

Soto indicó que su intención era invitar al ministro a asistir a la sesión de la comisión para responder por el fallo de las luces en la pista de aterrizaje en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Sin embargo, la respuesta del titular del MTC fue que se encontraba "muy cansado".

"En la mañana lo llamé al ministro de Transportes. Me comunicó que estuvo, dice que él estaba hasta la madrugada. Le dije si podía venir, como presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, pero me dijo que estaba muy cansado. Eso me manifestó, siempre tiene que haber una voluntad", declaró Soto.

PRESENCIA EN EL CONGRESO

A pesar de esta situación, se ha confirmado que el ministro Raúl Pérez-Reyes acudirá al Poder Legislativo para presentarse ante la Comisión de Transportes. Esta información fue ratificada por el presidente de dicho grupo de trabajo, Eduardo Salhuana.