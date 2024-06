Lady Camones no descarta postular nuevamente a la Presidencia del Congreso

La congresista de Alianza Para el Progreso (APP), Lady Camones, se pronunció sobre la posibilidad de ocupar la Presidencia del Parlamento Nacional, tras conocerse que es una de las candidatas voceadas a poco de llevarse a cabo las elecciones de la nueva Mesa Directiva.

En entrevista para Canal N, la también presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), señaló que, de momento, "no existe propuesta formal", para que sea candidata a presidir la Mesa Directiva, hoy liderada por su colega de bancada, Alejandro Soto.

“No existe ninguna propuesta formal para presidir el Congreso. No se trata que uno se postule, se trata que el partido, a quien uno representa dentro de la bancada, proponga a uno de los miembros (...) pero al momento no existe propuesta, ninguna conversación, ni con el partido, ni con bancadas afines”, dijo.

NO LO DESCARTA

No obstante, Camones Soriano confesó que no descartaría aceptar una propuesta para postular a la Presidencia del Legislativo, pues indicó que sería una oportunidad para desempeñarse en dicho cargo, luego que su gestión quedó inconclusa en el periodo legislativo 2022-2023.

Recordemos que la congresista había sido censurada de la Mesa Directiva, luego que se filtraron unos audios donde el líder de su partido, César Acuña, la presiona para impulsar un proyecto de ley que lo beneficiaría en su candidatura al gobierno regional de La Libertad.

“Ante lo ocurrido, yo considero que fue un hecho bastante injusto en el que yo no tuve ningún tipo de participación, ni cumplí lo que en ese momento se pudo sugerir (...) sería la oportunidad para poder desempeñarme dentro de esta presidencia, para poder realizar los planes que quedaron truncos”, sostuvo.