Martín Vizcarra critica cierre de aeropuerto, pero usuarios le recuerdan Chincheros y Vacunagate

El cierre de la pista de aterrizaje del aeropuerto Jorge Chávez ha generado gran sorpresa e indignación, pues representa la puerta de entrada al país. El expresidente Martín Vizcarra se pronunció por este y otros hechos que afectan al actual Gobierno.

“Que vergüenza e indignación, el principal aeropuerto del Perú cerrado más de 10 horas afectando cientos de vuelos y a miles de pasajeros. El centro de Lima lleno de basura, la ineficiencia del estado en su peor nivel, Lima, potencia mundial”, publicó en su cuenta oficial de X (ex Twitter) el político de 61 años.

REACCIONES EN REDES

Sin embargo, el comentario generó debate en redes, debido a que el exmandatario es investigado por la Fiscalía por presuntos delitos como el caso Chincheros y el Vacunagate.

“Bien caradura este señor! Fuimos el país con uno de los más altos índices de muerte en la pandemia y todo por la ineficiencia y corrupción de su gobierno. Usted no tiene vergüenza ni indignación y tampoco merece perdón”; “Se olvida que su Gobierno no aceptó la donación de oxígeno, que compró las pruebas rápidas, que usted se vacunó primero antes que todos”; “Chincheros un faenón. Nunca llegará vuelos internacionales porque se encuentra en un lugar no apto para aterrizajes de gran volumen, él lo sabía y los ministros lo sabían, aún así firmaron ese contrato. Y así se queja”.

Algunos ironizaron el comentario del exmandatario, mostrando su indignación: “El que priorizó la vacuna Covid antes que médicos y personal de salud, la edad afecta la memoria”; “Eso no pasaría en el aeropuerto de Chincheros. Ah no, espera.”; “La luz a la pista llegó más rápido que las vacunas que compraste”; “qué sin vergüenza para indignarte por eso y no por dejar al Perú como top muertes a nivel mundial durante la pandemia. La política en todo su esplendor”; fueron algunos comentarios al ex jefe de Estado.