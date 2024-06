Edwin Martínez sobre Dina Boluarte: “No sabe gobernar como no supo gobernar Pedro Castillo"

Las investigaciones en su contra y su poca comunicación con los medios ha causado que diversos congresistas se pronuncien al respecto del comportamiento de la presidenta Dina Boluarte. El parlamentario Edwin Martínez mencionó que la jefa de Estado no tiene idea de como poder llevar las riendas del Perú.

Asimismo, Martínez Talavera comparó a Boluarte Zegarra con el exmandatario Pedro Castillo, ya que ambos tuvieron la suerte de llegar a Palacio de Gobierno.

"La presidenta lamentablemente, no sabe gobernar y no sabe gobernar como no supo gobernar Pedro Castillo porque ingresaron de casualidad con esa indiferencia marcada en la población hacia los políticos tradicionales”, mencionó.

LLAMADO A LA CIUDADANÍA

Edwin Martínez exhortó a la ciudadanía a elegir en unas próximas elecciones por autoridades que deseen trabajar por el bienestar del Perú y que cuenten con equipos técnicos capacitados.

“Hay que llamar la atención a la población que sepa votar que no vote por desidia, que vote realmente por alguien que pueda sacarnos de esta crisis en la cual cada día nos siguen ahondando más”, expresó.