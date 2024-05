Dina Boluarte: su abogado le recomienda viajar a China y no declarar más ante la Fiscalía si se filtra información

Juan Carlos Portugal, abogado de la presidenta de la República Dina Boluarte, sostuvo el pasado miércoles que la jefa de Estado sí debería viajar a China, alegando que no cuenta restricciones o impedimentos para salir del país, pese a las investigaciones que se siguen en su contra como el ‘caso Rolex’o la desactivación del grupo de apoyo policial al Ministerio Público.

"Con absoluta respuesta te lo manifiesto. Sí le recomendaría hacerlo porque la presidenta tiene que gobernarnos, tiene que establecer negociaciones internacionales, tiene que establecer tratados bilaterales, tiene que hacer relaciones políticas, y muchas de estas actividades y viajes al extranjero tienen una inyección económica en el país", dijo a RPP.

El letrado sostiene que “su mundo no puede reducirse a acudir únicamente a situaciones fiscales” y que tiene el deber de gobernar el país; no obstante, confesó desconocer de dicho viaje.

RECOMIENDA NO DECLARAR ANTE LA FISCALÍA SI HAY FILTRACIONES

Portugal señala que también recomendó a la mandataria no declarar ante la Fiscalía de la Nación si se llegase a filtrar información de los expedientes de la investigación preliminar por la desactivación del Equipo Especial de la PNP que prestaba apoyo al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), pero precisó que la presidenta aún no le ha brindado respuesta sobre este consejo legal.

Para el representante legal de Boluarte, la diligencia fue inusual. “El 324, numeral 1, establece una regla de prohibición respecto a la reserva de la investigación para evitar mal informaciones o manipulaciones. Por eso he recomendado esto a la presidenta”.

Adicionalmente, reveló que luego de dar su recomendación hubo una “diferencia de opiniones”, dado a que ella es la "principal mandataria del país", a pesar de una posible filtración desde el Ministerio Público que no es controlada.

"Sin embargo ha habido esa discrepancia de opiniones, es consciente que eso puede pasar y aún no hemos llegado a un consenso, pero mi posición con respecto a esa recomendación se mantiene (...) aún no lo hemos discutido de una manera bastante veloz, aún no nos hemos sentado a analizarlo", agregó.