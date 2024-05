Mauricio Fernandini tras su liberación: “Realmente he sido un hombre afortunado”

El periodista Mauricio Fernandini fue puesto en libertad por orden del Poder Judicial tras declarar fundado el recurso de apelación que interpuso la defensa del periodista, revocando la prisión preventiva de 30 meses interpuesta en su contra en agosto de 2023 por el caso 'Fondo MiVivienda'.

Fernandini, quien se mostró tranquilo a su salida, no ofreció muchas declaraciones a la prensa sobre el caso Sada Goray, en el cual es investigado por el presunto delito de colusión agravada.

“Estoy muy agradecido con todos ustedes y con muchas personas que me han acompañado en los últimos meses de mi vida. Realmente he sido un hombre afortunado porque en estos meses he estado acompañado y lleno de afecto”, expresó a la prensa.

El periodista también indicó que siempre estará a disposición de la justicia y que así seguirá siendo. “Yo estoy siempre a disposición de la justicia, así ha sido desde el primer día y así seguirá siendo. El tiempo en prisión ha sido realmente enriquecedor. Si la vida te pone elecciones, aprovéchalas al máximo y en eso he estado”, recalcó.

RESTRICCIONES

Fernandini tendrá comparecencia con restricciones, además de haber pagado una caución de 30 mil soles. También deberá comparecer cada 15 días ante el juzgado para informar sobre sus actividades y pasar el control biométrico.