Premier Adrianzén asegura que Dina Boluarte tiene alta aceptación "en los lugares más remotos" del Perú

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, se pronunció sobre la muy baja aceptación de 5% de la mandataria Dina Boluarte, según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), publicada el último fin de semana.

En conferencia de prensa, el jefe del Gabinete Ministerial restó importancia a los resultados de la encuesta en mención y aseguró que la presidenta tiene "muy alta aceptación en los lugares más remotos" de nuestro país.

"En lo personal, y los ministros de Estado no me dejarán mentir, por lo menos una vez a la semana viajo al interior del país y no solamente visito las capitales, sino voy a los lugares más remotos y ahí puedo garantizar que la percepción ciudadana de aceptación y de respaldo es muchísimo más alta", dijo.

En ese sentido, Adrianzén Olaya señaló minimizó las cifras del encuesta de IEP y aseguró que "lo único histórico" es que Boluarte Zegarra es la primera presidenta del Perú.

"Me habían hecho un comentario con relación a (la encuesta) y el colega que me lo decía refería que se trataba de una cifra histórica. Lo único histórico que yo veo en esto es que estamos frente a la primera mujer que preside el país, y estamos frente a la primera mujer que supo ser valiente en la hora más difícil cuando el golpista Castillo pretendió terminar con la democracia y el estado de derecho en el Perú", sostuvo.