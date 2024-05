José Cueto sobre renuncia al partido Renovación Popular: “No tiene nada que ver con postulación de López Aliaga”

En horas de la tarde del último viernes 24 de mayo, los parlamentarios Jorge Montoya, José Cueto y Javier Padilla renunciaron al partido de Renovación Popular. Ante ello, el legislador Cueto Aservi precisó que la salida de sus colegas no se debe a la presunta postulación de Rafael López Aliaga a la presidencia del Perú en 2026.

Asimismo, en caso sea verdad lo que reveló el alcalde de Lima en Iquitos, le deseó los mejores éxitos en la contienda electoral, ya que buscará llegar a Palacio de Gobierno por primera vez en su segundo intento.

"Quiero separar. Lo que esté pasando internamente en la bancada no tiene nada que ver con el lanzamiento de Rafael. Es más, no sabíamos nada de esto. Creo que se ha lanzado ayer en Iquitos, y hoy ha dado entender que sí. Bien por él y le deseo suerte", declaró.

AUTORITARISMO EN EL PARTIDO

Por su parte, el congresista Jorge Montoya manifestó que Renovación Popular en estos momentos se viene manejando con autoritarismo, ya que muchas veces les piden tomar decisiones que están en contra de sus bases democráticas.

“Hemos llegado a un punto límite donde vemos que no hay solución, no podemos estar en un partido que quiere tener todo el poder estando en una democracia, creo que quieren tener una monarquía, acá no somos sirvientes ni empleados de nadie, somos congresistas”, sostuvo.