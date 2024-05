Héctor Acuña: "Los ministros solo vienen a Trujillo a pasear y no convocan mesas técnicas de trabajo"

El congresista de la República por La Libertad, Héctor Acuña Peralta, se pronunció en desacuerdo con una ampliación del estado de emergencia en dicha región del país, ante el desborde de la inseguridad ciudadana.

Al respecto, el parlamentario, quien es dueño de un colegio privado en Trujillo que viene siendo víctima de extorsiones, cuestionó los resultados que vienen obteniendo las declaratorias de emergencia y la labor de los ministros.

“Los ministros solo vienen a Trujillo a pasear y no convocan a verdaderas mesas técnicas de trabajo. Yo he estado pensando y creo que los motivos del por qué no funcionan estos estados de emergencia es porque se están haciendo a medias. Hay que hacer una convocatoria amplia y no como ahora que solo entre ellos se encierran, hacen sus diagnósticos y todo es muy cerrado. No hacen participar a todas las autoridades ni representantes de la sociedad civil, quienes también pueden aportar soluciones al problema”, dijo.

PRESENCIA MILITAR

En ese sentido, el hermano de César Acuña Peralta, señaló que se le debe dar mayo participación a las Fuerzas Armadas en la ciudad de Trujillo, a fin de que puedan participar en diferentes operativos y brindar apoyo a la Policía Nacional.

“Nos estamos olvidando que tenemos Fuerzas Armadas. Dicen que no están preparados para salir a apoyar en la seguridad ciudadana y yo creo que eso es solo una excusa”, sostuvo.