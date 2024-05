María Caruajulca no descarta tomar acciones legales contra Javier Pacheco por cuestionar su gestión

La recientemente restituida Procuradora General del Estado (PGE), María Caruajulca, se pronunció sobre las recientes declaraciones de su antecesor, Javier Pacheco, quien, tras presentar su renuncia, cuestionó la gestión de la hoy procuradora durante el gobierno de Pedro Castillo.

En declaraciones a la prensa, la abogada de profesión confirmó que viene evaluando tomar acciones legales contra Javier Pacheco por sus expresiones, asimismo, reveló que, tras presentar su renuncia, el mismo Pacheco se comunicó con ella.

"El señor Pacheco me llamó anteayer informándome que él iba a dar un paso al costado, yo le agradecí su llamada, hablamos, me pidió que no diera declaraciones a la prensa y yo lo entendí y lo comprendo como ser humano, no tengo ninguna mala intención. Pero sí me preocupan sus expresiones, y también me preocupa porque no puedo seguir permitiendo que las personas hablen libremente de mí cosas que no son, y estoy evaluando si voy a interponer acciones legales o no", dijo.

¿QUÉ DIJO JAVIER PACHECO?

En diálogo con RPP, Javier Pacheco señaló que María Caruajulca había sido retirada de la PGE por el entonces ministro de Justicia, Félix Chero, a raíz de una "evaluación de su rendimiento laboral", asimismo, señaló que la reposición de Caruajulca "pone en riesgo la institucionalidad de la Procuraduría".