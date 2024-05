Juan Peña, abogado de Patricia Benavides: "La están destituyendo solo por dichos y presunciones"

Juan Peña, abogado de Patricia Benavides, se pronunció luego que el Pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), decidió destituir a la exfiscal de la Nación por incurrir en faltas "muy graves", en el ejercicio del cargo.

En entrevista para RPP Noticias, el letrado rechazó la destitución de su clienta y aseguró que los magistrados de la JNJ basaron su decisión de retirarla del cargo de Fiscal de la Nación en "presunciones".

"Esperamos que la justicia en su momento salga a la luz y que resuelvan todo de acuerdo a ley porque hoy en día nos están imputando o la están destituyendo solo por dichos y con presunciones ya que la carpeta fiscal que tiene mayores elementos de convicción ni siquiera ha pasado una denuncia constitucional", dijo.

RECONSIDERACIÓN

Juan Peña anunció que presentarán una reconsideración para luego ir a la vía constitucional, no obstante, advirtió que han presentado dicho recurso cuando Benavides Vargas fue suspendida y, hasta ahora, continúa sin ser vista.

"A la fecha, por lo menos evidencia o corroboración de un hecho delictivo o una falta administrativa no existe... un informe que ni siquiera ha pasado por una pericia, entonces no pueden discutir o corroborar que esto sea un documento falso. La verdad creo que no se están tomando decisiones de acuerdo con ley, me sorprende mucho y me causa lástima por el país", sostuvo.