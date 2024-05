Juez Juan Carlos Checkley se niega a evaluar procesos contra Patricia Benavides: ¿por qué?

El juez Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria Nacional, tomó la decisión de inhibirse de intervenir en el caso de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, y su hermana, Emma Benavides.

El magistrado dio a conocer esta decisión un día antes que se realice audiencia del pedido de prisión preventiva de 36 meses para la exfiscal de la Nación, que se encuentra programada para hoy, 22 de mayo.

¿CUÁL FUE SU ARGUMENTO?

Según Infobae, en el último apartado de la resolución, Checkley expone que no puede hacerse cargo de dichos casos porque la Fiscalía lo incluyó como investigado.

“Sin perjuicio de lo antes señalado, de conformidad con el artículo 53 inciso 1 literal e) del CPP me INHIBO de los procesos que tengan como investigadas las señoras Liz Patricia Benavides Vargas y Enma Rosaura Benavides Vargas, toda vez que la Fiscalía me incluye como investigado conjuntamente con ellas (...)”, sostuvo.

Adicionalmente, cuestionó su inclusión en estas investigaciones surjan a raíz del testimonio de Jaime Villanueva.

“(...) y no resultaría lógico que como juez participe en investigaciones donde he sido comprendido, aun cuando dicha decisión en cuanto al suscrito se sustente en la declaración del testigo Villanueva Barreto, que manifiesta conocer por dichos y no por haber presenciado algún acto ilícito”, agregó.

Como bien se recuerda Checkley Soria fue incorporado por la fiscal Delia Espinoza en la indagación preliminar contra Benavides Vargas en calidad de investigado por el presunto delito de cohecho pasivo específico.

Según el despacho que lidera Espinoza, el magistrado habría realizado “pactos ilícitos” con la extitular del Ministerio Público para favorecer a su hermana, Emma Benavides, quien se encuentra siendo investigada por presuntamente favorecer a narcotraficantes a cambio de dinero durante su tiempo de trabajo en el Colegiado E de la Sala Penal Nacional.