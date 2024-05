Tras denuncia de Panorama: Flor Pablo justifica actividades proselitistas en semana de representación

Tras la denuncia de Panorama donde se observa a la congresista no agrupada, Flor Pablo aprovechando su semana de representación en Ayacucho para realizar actividades proselitistas el pasado 20 de marzo, la parlamentaria justificó el accionar y mencionó que no se aprovechó de los recursos del Estado.

Asimismo, la legisladora manifestó que durante la estadía en su región estuvo presente en diversas reuniones con autoridades locales para conocer las demandas de la provincia.

"Efectivamente, he viajado a mis actividades por semana de representación, he trabajado todo el día, ustedes lo pueden verificar, y en horas de la noche he participado en reuniones privadas del partido, donde el líder regional ha organizado la reunión y no hay ningún aprovechamiento ni de los recursos públicos ni del cargo", señaló.

“GASTO MÍ DINERO”

Por otro lado, Flor Pablo dejó en claro que cada vez que desea realizar algún tipo de actividad que no se encuentre ligada a sus trabajos parlamentarios costea con su propio dinero todos los gastos que se van a tener.

“Cuando hago actividad proselitista, yo pido licencia, yo compro mi pasaje. Esta es una actividad dentro de todas las actividades, de dos horas, de una hora de reuniones. Yo no voy a permitir que se comience acá a señalar que por qué en tal o cual día hace una actividad cuando es parte de mi labor como política", sostuvo.