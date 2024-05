Sigrid Bazán se casa con empresario Fabrizio Iparraguirre: todos los detalles y quiénes asistieron al matrimonio de la congresista

¡Fiesta y diversión! Es lo que vivió la congresista de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Sigrid Bazán luego de casarse con el empresario Fabrizio Iparraguirre tras estar dos años en una relación amorosa.

¿QUIÉNES ASISTIERON?

De acuerdo al dominical Contracorriente, la parlamentaria extendió la invitación de esta fecha importante a sus colegas del Legislativo, pero al parecer ninguno se dio cita para este evento.

Lo que se pudo conocer y por las imágenes difundidas en el programa, Bazán Narro estuvo acompañada de sus familiares y vínculo amical más cercano.

SUENAN LAS CAMPANAS

En una entrevista con Nicolás Lúcar a mediados del año pasado, Sigrid Bazán lució un costoso anillo de diamantes donde reveló en aquel momento que las campanas de boda ya estaban sonando. “Sí, sí, sí. Yo estoy comprometida y me casaré”.

Finalmente, la legisladora dejó abierta la posibilidad de que próximamente se pueda convertir en madre. “Me reproduciré, de repente. Sí, soy muy feliz. ¿Quién sabe? No sé si me reproduciré, pero es una posibilidad, lo he pensado mucho”.