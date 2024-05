Keiko Fujimori sobre Domingo Pérez, Rafael Vela y Gustavo Gorriti: “Son parte de una operación política en contra mía y Fuerza Popular”

Por medio de una publicación en sus redes sociales, la excandidata presidencial Keiko Fujimori calificó a los fiscales Domingo Pérez y Rafael Vela, así como al periodista Gustavo Gorriti de formar una estrategia para desprestigiarla a ella y a su partido político.

Del mismo modo, Fujimori Higuchi indicó que Vela Barba habría influenciado en el JNE para que el exmandatario Pedro Castillo y su grupo político puedan llegar a los dos poderes importantes del Perú (Ejecutivo y Legislativo).

"El fiscal Pérez brindando y antes adelantando su acusación en plena campaña presidencial del 2021. Rafael Vela ayudando a Salas Arenas, del Jurado Nacional de Elecciones, en las impugnaciones para ayudar a Pedro Castillo y Perú Libre. Gustavo Gorriti pidiendo que nombre al fiscal Pérez para que me persiga. Todo esto es parte de una gran operación política en contra mía y de Fuerza Popular", mencionó.

NO HAY JUSTICIA EN EL PAÍS

Ante las constantes acusaciones de diversos actores políticos que involucran a Domingo Pérez, Rafael Vela y Gustavo Gorriti, Keiko Fujimori hizo un llamado a los organismos judiciales para tomar acciones de inmediato, antes de que continúen haciendo lo que quieran en el país.

“No puedo dejar de condenar también que su cerco y manejo político contra el expresidente Alan García haya desencadenado su muerte y, además, haya celebrado y brindado por esto. Estos fiscales y Gorriti no tienen límites porque simplemente no les pasa nada (…) Sus reiterados abusos de poder, su escandaloso manejo político en el Ministerio Público y su absoluta impunidad, demuestran que en el Perú no existe una correcta administración de justicia", enfatizó.