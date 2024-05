Gustavo Adrianzén: "Hay un grupo de parlamentarios que quieren desestabilización"

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, se pronunció sobre las mociones de vacancia presentadas contra la presidenta Dina Boluarte, por las investigaciones que afronta y su ausencia del cargo por hasta 12 días.

En conferencia de prensa, el jefe del Gabinete Ministerial expresó su malestar con los legisladores que impulsaron dichas mociones y los acusó de querer generar "desestabilización y caos".

"Hay un grupo reducido de bancadas y de parlamentarios en el Congreso de la República que no lo que quieren es la desestabilización, quebrar al Gobierno, quieren el caos. A ese grupo, les decimos que no lo van a lograr, que no vamos a permitir que alguien quiera quebrar la gobernabilidad del país para conducirnos a la inestabilidad y el caos", señaló.

En ese sentido, Adrianzén Olaya exhortó a todas las fuerzas políticas a "que se unan en el empeño de conservar la democracia y decirle no a los golpistas a los vacadores".