Fue una “coincidencia”: esto dijo el abogado de Nicanor Boluarte sobre encuentro entre Morán, la mandataria y su representado

La presidenta Dina Boluarte, su hermano Nicanor Boluarte y el exministro Carlos Morán han recibido serios cuestionamientos tras darse a conocer que tuvieron un encuentro en el estudio de Mateo Castañeda, abogado de la mandataria.

Luis Vivanco, defensor legal del hermano presidencial, confirmó esta información; sin embargo, descartó que haya existido una previa coordinación para sostener un encuentro entre los tres personajes y enfatizó que dicho acercamiento se dio por una "coincidencia".

"Se han visto en el estudio, han coincidido físicamente, pero no han interactuado. Eso es lo que quiero decir. A veces pasa. El señor Colchado se apareció en la Diviac, ¿por qué el señor Morán no podría aparecerse en el estudio de Castañeda? Habría que preguntar al señor Mateo cómo es que llegó el señor Morán al estudio. Entiendo que él (Castañeda) no lo convocó, que llegó. Todo genera suspicacia", dijo a Canal N.

CUESTIONA VERSIÓN DE CARLOS MORAN

Como bien se recuerda, el exministro Carlos Morán aseguró que tuvo una reunión con la mandataria en marzo de este año tras ser citado, según su relato, por Mateo Castañeda, representante legal de la jefa de Estado. En su testimonio, el exfuncionario señaló que en dicho encuentro también participó el hermano de la presidente y que el tema principal de la conversación fue la actuación del coronel Harvey Colchado.

El abogado de Nicanor Boluarte cuestionó la versión del extitular del Ministerio del Interior, alegando que se trata de un personaje político que busca volver a encabezar una cartera ministerial.

"Estamos ante la mentira de una persona que tiene un sueño frustrado por ser ministro. Esa es la realidad de las cosas. No ha habido tal reunión, lo que hubo fue una coincidencia de ambas personas en el estadio de Mateo Castañeda. No se ha pactado ninguna reunión y mi patrocinado ni siquiera ha cruzado palabra con el señor Morán. La coincidencia física no es una reunión. No hablaron, no hubo un intercambio de palabras y estoy seguro de que se va a demostrar a luz de las evidencias", añadió.

NICANOR BOLUARTE

Vivanco reveló que Nicanor Boluarte permanece detenido en la sede de la Fiscalía de la avenida Abancay y aseguró que "no hay indicios de que él haya recibido un sol que lo vincule con un acto de corrupción". Adicionalmente, descartó que su defendido haya creado un chat con prefectos y subprefectos para presuntamente beneficiar al partido Ciudadanos por el Perú.

"El Ministro Público creó una carpeta secreta en donde se le generó un montón de actuaciones que ya con el tiempo veremos si son legítimas o no. Y en ese secretismo es que él no ha tenido acceso a la información (...) Y en ese contexto de secreto es que se ha gestado esta detención preliminar", sostuvo el letrado, quien precisa que el partido mencionado no fue fundado por el hermano presidencial.