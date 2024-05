Tras rechazo a Pedro Cartolín: Gobierno presentará nuevo candidato para contralor general

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, se pronunció luego que la Comisión Permanente del Congreso de la República rechazó la propuesta del Ejecutivo para designar a Pedro Cartolín en el cargo de contralor general.

Tras la negativa del Parlamento, el jefe del Gabinete Ministerial anunció que el gobierno de Dina Boluarte presentará una nueva propuesta para reemplazar al aún contralor, Nelson Shack. Asimismo, ratificó que el Ejecutivo es respetuoso de las decisiones del Congreso.

"Somos respetuosos de las decisiones del Congreso de la República. Se establece normativamente que la presidenta de la República propondrá al Congreso de la República el candidato para ejercer el cargo de contralor general de la República por el periodo de siete años", dijo en conferencia de prensa.

En ese sentido, el titular de la PCM señaló que el gobierno consideró a Pedro Cartolín como "un candidato óptimo para el ejercicio del cargo": "Si el Congreso, la Comisión Permanente, no lo ha estimado conveniente no nos queda sino presentar un nuevo candidato (...) Al no haberse producido esa ratificación, la presidenta de la República volverá a presentar una nueva candidatura en fecha próxima", añadió.