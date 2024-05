Edward Málaga sobre Dina Boluarte: "Sería saludable impulsar una moción de vacancia"

El congresista de la República, Edward Málaga Trillo, se pronunció sobre las principales investigaciones que afronta en su contra la presidenta Dina Boluarte, cuyo hermano, Nicanor Boluarte, ha sido recientemente detenido junto a su abogado Mateo Castañeda.

En declaraciones a la prensa, el parlamentario no agrupado señaló que sería "saludable" impulsar una moción de vacancia presidencial para que, de ese modo, Boluarte Zegarra deba acudir al Congreso para brindar explicaciones al respecto.

"Yo no creo que haya los votos, pero sería saludable impulsar una moción de vacancia para que la presidenta vaya a explicar porque uno de los rasgos continuos de sus hilos conductores de su manejo comunicacional ha sido no dar la cara, ha sido no explicar", dijo.

Para Málaga Trillo, resulta "exagerado" pensar que exista una intención golpista contra Boluarte Zegarra, tal como dijo el ministro de Educación, Morgan Quero, no obstante, precisó que existe una tendencia a "hacer caer presidentes".

"Como en todos los gobiernos, siempre hay una oposición constructiva y otra destructiva. Yo creo que hay un ánimo constante en este país de hacer caer presidentes, que no quede un congresista digno de pie, yo no creo que haya una intención golpista, lo que sí hay es el resentimiento de quienes vivían del señor Pedro Castillo", sostuvo.