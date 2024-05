José Cueto sobre Dina Boluarte: "Nosotros no vamos a ver nada de vacancia"

El congresista de Renovación Popular, José Cueto Aservi, se pronunció sobre las presuntas injerencias de la presidenta de la República, Dina Boluarte, en las investigaciones contra su hermano, Nicanor Boluarte, quien fue detenido preliminarmente en el marco del caso "Los Waykis en la Sombra".

En declaraciones a la prensa, el parlamentario de la bancada celeste minimizó las acusaciones contra la mandataria, sobre presuntos actos injerencistas que buscarían salvar a su hermano y aseguró dichas acusaciones son hechas por "caviares", asimismo, descartó que su bancada apoye la vacancia de la presidenta.

"Mientras no haya una definición de la situación real y no solamente informaciones del ámbito mediático orientado por un grupo de caviares, nosotros no vamos a ver nada de vacancia", manifestó Cueto Aservi.

En ese sentido, el congresista aseguró que desde el Poder Legislativo continúan con su rol fiscalizador, con respecto a las autoridades del Ejecutivo, sin embargo, precisó que la Fiscalía debe tener pruebas concretas para realizar acciones y abrir investigaciones.