Castillo sobre intento de golpe de Estado: "Simplemente leí un documento sin ninguna consecuencia"

Durante una nueva audiencia virtual ante el juez, el expresidente de Perú, Pedro Castillo, reiteró su inocencia frente a las acusaciones de rebelión derivadas del intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, suceso que ha llevado a la Fiscalía pida para él una condenade 34 años de prisión.

Durante su intervención, Castillo argumentó que no ha cometido ningún acto que constituya delito de rebelión. “Se me acusa de cometer un delito que no cometí. ¿En qué parte del Código Penal o de la Constitución se menciona el golpe de Estado?”, cuestionó el exmandatario ante el juez.

Castillo también señaló que su acción de leer un discurso no puede ser considerada como un acto de rebelión. “Simplemente leí un documento sin ninguna consecuencia. No ha habido argumento más que lo que dice un reportaje de televisión”, afirmó.

NUEVA AUDIENCIA

El juez supremo de investigación, Juan Carlos Checkley, ha programado para el próximo 21 de mayo a las 11:30 horas la resolución del pedido de Castillo para anular la acusación por conspiración y rebelión.