Pedro Castillo: Exjefe de la Digimin PNP habría alertado a sobrinos del expresidente de su detención

Nuevas revelaciones podrían complicar el caso que atraviesan los sobrinos del expresidente Pedro Castillo. Ha salido a la luz que el 27 de marzo del 2022, el entonces coronel PNP Martín Gonzales Sánchez, habría alertado a Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez de una orden de detención preliminar contra ellos, que iba a ejecutarse al día siguiente, en el marco del Caso Puente Tarata.

De acuerdo al diario El Comercio, esto ocurrió cuando Gonzales era jefe de la Dirección General de Inteligencia (Digimin) de la Policía Nacional del Perú (PNP).

El citado diario señala que los sobrinos del exjefe de Estado dieron a conocer el papel que tenía la autoridad PNP, conocido como ‘El Conejo’, en sus declaraciones al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop).

¿QUÉ DIJERON?

De acuerdo al testimonio de Fray Vásquez, 'Conejo', a través de un mensaje por aplicativo Signal, lo alertó sobre la detención en su contra que se iba a ejecutar al día siguiente.

“(…) En mi declaración anterior de fecha 01 de febrero del 2024 mencioné que la persona de Martín Gonzales Sánchez, conocido como ‘Conejo’, encontrándose como director de Digimin, a través del aplicativo Signal me envió un mensaje (…) diciéndome: ‘mañana sale tu detención’, refiriéndose que al día siguiente iba a salir mi detención, (…) ahora quiero aclarar que esa información que me pasó Martín Gonzales Sánchez sobre mi detención, me dijo para que también se lo haga saber a mi primo Gian Marco Castillo Gómez por motivo que la detención preliminar también había salido para su persona”, sostuvo Fray Vásquez.

Por otro lado, el otro momento Vásquez añadió “Al confirmar la información que nos proporcionó Martín Gonzales Sánchez sobre la detención preliminar y allanamiento, [...] mi primo Gian Marco Castillo Gómez y yo, ante el temor de lo que nos podía pasar por nuestra situación, decidimos cortar toda comunicación y quedarnos en la clandestinidad”.

El testimonio de Fray Vásquez, quien estuvo prófugo hasta enero de este año, luego fue confirmado por Gian Marco Castillo en su declaración del 1 de mayo.