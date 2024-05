Junta de Portavoces no debatió moción para dejar sin efecto aumento de sueldo de legisladores

La vocera de la bancada Cambio Democrático - Juntos por el Perú, Sigrid Bazán, aseguró que la Junta de Portavoces del Congreso acordó no debatir la moción presentada por este grupo parlamentario para dejar sin efecto el incremento de la asignación por función congresal de S/7,617 a S/11,000.

“La moción no se ha sometido a votación porque no se considera materia a discusión en el Pleno, lo cual es un error. Yo escuchaba al oficial mayor decir que este tema podría pasar al Pleno. Entonces, me sorprende que el actual oficial mayor diga que eso no puede ser discutido por el Pleno”, sostuvo.

Ante esta situación, Sigrid Bazán anunció que viene preparando un documento de exoneración a fin de que este tema pase directamente al Pleno. Para ello, anunció que recolectará firmas de los voceros de las bancadas para que finalmente se debata la propuesta para dejar sin efecto el aumento por asignación.

DEFIENDEN AUMENTO

A pesar de la serie de críticas que ha provocado esta decisión, hay algunos congresistas que defienden el aumento de sueldo, aunque reconocen que la última palabra la tiene la Mesa Directiva. Es el caso de Kelly Portalatino, quien aseguró que muchas veces el Congreso hace el trabajo del Ejecutivo.