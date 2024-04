Del Castillo niega que Patricia Benavides haya entregado preguntas a Dina Boluarte: "Es parte de un psicosocial"

El expresidente del Consejo de Ministros y abogado de la suspendida Patricia Benavides, Jorge del Castillo, se pronunció luego que un testigo protegido de la Fiscalía reveló que su patrocinada habría entregado las preguntas que le haría a Dina Boluarte, antes de interrogarla por el caso de las muertes en protestas.

En entrevista para RPP Noticias, la defensa legal de Benavides Vargas rechazó la versión del testigo protegido y aseguró que esto forma parte de un "psicosocial" que busca hundir más a la suspendida titular del Ministerio Público.

“El colaborador dice que han preparado las preguntas y las respuestas, pero cuando fue [a la audiencia] la señora Dina Boluarte se acogió al silencio y yo me remito, no solamente a la versión de la doctora Benavides que rechaza esto completamente, sino del propio abogado Joseph Campos, que ahora en la tarde mencionó y dijo: ‘Esto es absurdo’. Esto no pudo haber pasado, de ninguna manera, es parte del psicosocial”, dijo.

Por otra parte, del Castillo señaló que es una "infamia" señalar a Benavides Vargas como cabecilla de una organización criminal, ello, como parte de la investigación que se le sigue por el caso "La Fiscal y su cúpula de poder".

“Esa es la infamia que le hacen al Perú en su conjunto, no solamente a la doctorar Benavides, cuántos titulares habrán salido en otros países diciendo, o sea, ponen a la fiscal de la Nación como cabeza de una organización criminal, eso es una infamia”, sostuvo.