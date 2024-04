Rosselli Amuruz sobre aumento para congresistas: No puedo juzgar, hay colegas con mayores necesidades

Rosselli Amuruz, tercera vicepresidenta del Congreso, se pronunció sobre el aumento en más de S/3 mil para los legisladores por concepto de función parlamentaria. Dijo comprender "la preocupación y la ofuscación" de la ciudadanía por el incremento. Como se recuerda, dicho concepto ha sido "actualizado", por lo que pasará de S/7 617.20 a S/11 mil.

"Lo que ocurre es que la Mesa Directiva representa a los 130 congresistas, yo no puedo hablar por mí sola porque yo no soy una congresista ordinaria, represento a los 130. Si ustedes investigan, esto ha sido una solicitud de voceros de distintas bancadas, los cuales representan aproximadamente al 60% de los congresistas, no es un pedido de la Mesa Directiva", refirió.

NO VIVO DEL ESTADO

"La función congresal implica ir a regiones, sobre todo los congresistas que son de regiones, y eso ha sido un análisis que han hecho en el área administrativa la Oficialía Mayor", apuntó la representante de Avanza País. Asimismo, Amuruz Dulanto, en entrevista con RPP, señaló que para ella "es suficiente" lo que percibe actualmente, pues "no vive del Estado".

"No puedo hablar por los demás congresistas (...) Reconozco que hay otros colegas de regiones que quizá cuentan con mayores necesidades que otros colegas (…), son otras circunstancias (...) Lo que estoy diciendo es que no puedo juzgar a los distintos colegas que para ellos sí requieren por el tema del costo de vida, y que ellos hayan solicitado dicho aumento", aseveró.