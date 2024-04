José Williams cuestiona aumento de asignación por representación: "No es adecuado"

El parlamentario de Avanza País, José Williams, se pronunció luego que la Mesa Directiva del Congreso aprobó un polémico aumento de 3 mil soles en la asignación por representación para los congresistas, quienes ahora recibirán 11 mil soles por su función congresal.

En declaraciones a la prensa, el extitular del Legislativo rechazó el aumento en la asignación por representación y precisó que la Mesa Directiva encabezada por Alejandro Soto (APP), tiene que dar las explicaciones de esta cuestionada disposición.

"Yo creo que la Mesa Directiva nos va a tener que dar una explicación. No es un buen momento, no es adecuado, va a traer problemas que ya se están viendo. Sin embargo, no puedo decir más, ya que la Mesa Directiva tendrá que hacerlo conocer", dijo.

AUMENTO EN ASIGNACIÓN

Como se recuerda, el dominical Punto Final reveló que la Mesa Directiva del Congreso acordó aumentar la asignación por representación para los congresistas en más de S/ 3 mil. Es decir, los legisladores pasarán de recibir S/ 7 mil 617 a S/ 11 mil por su función congresal. Dicha disposición estará vigente desde la segunda legislatura del periodo anual 2023-2024.