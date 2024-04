Patricia Benavides no pasará a la clandestinidad, asegura su abogado: “no ha tenido temor”

Juan Peña, abogado de la suspendida exfiscal de la Nación Patricia Benavides, descarta que su patrocinada esté evaluando pasar a la clandestinidad después de que salieran a la luz nuevos elementos en la investigación que se le sigue por presuntamente ser la cabecilla de una organización criminal enquistada en las altas esferas del Ministerio Público.

(¿Pensaría pasar a la clandestinidad?) “No, porque, como he mencionado, siempre ha asistido a todas las declaraciones, no ha tenido ningún temor en afrontar las investigaciones que se le dan; siempre tratando de que se garantice su derecho de defensa”, dijo a RPP.

IMPEDIMENTO DE SALIDA

Adicionalmente, calificó de “abuso” el pedido de impedimento de salida del país en contra de Benavides, por la investigación que se le sigue por presunta organización criminal y otros delitos vinculados con el testimonio del exasesor Jaime Villanueva.

“Creo que es un abuso por parte de la Fiscalía hacer este requerimiento, porque se entiende que este tipo de medidas se dan cuando no tienes conocimiento de cómo ha sido su comportamiento en toda esta investigación", sostuvo.

Como se sabe, el pasado martes, la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por funcionarios Públicos, encabezada por Delia Espinoza, solicitó un impedimento de salida del país contra la extitular del Ministerio Público. El pedido fue presentado ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria.

El letrado señaló que las medidas restrictivas de la libertad, como el impedimento de salida del país, tienen que fundamentarse en una sospecha de riesgo de fuga, algo que asegura no ocurrió en el caso de su patrocinada.

“Eso es lo extraño, no hemos dejado de asistir a ninguna de las citaciones que el Ministerio Público nos ha dado”, añadiendo que. “Si me preguntas a mí, como estrategia legal, si aceptaría el pedido, te diría que no, pero eso es algo que tendremos que evaluar”, añadió sin descartar que puedan o no allanarse a la solicitud de la fiscalía.

Es importante tomar en cuenta que dicha solicitud fiscal fue confirmada luego de la operación 'Valkiria II', en la que allanaron 21 inmuebles y detuvieron siete personas.