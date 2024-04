Alejandro Cavero sobre pedido de Kira Alcarraz para ser retirada de Ética: "Es lo mínimo que podía hacer"

El congresista de Avanza País, Alejandro Cavero, se pronunció sobre el pedido de su colega de Podemos Perú, Kira Alcarraz, para ser retirada de la Comisión de Ética tras revelarse que habría contratado a una allegada y presunta amante del congresista Darwin Espinoza.

En entrevista para RPP Noticias, el legislador de la bancada del tren indicó que es "lo mínimo que debía hacer" la parlamentaria, y cuestionó que su solicitud haya sido remitida al mismo Darwin Espinoza y no al presidente de la Comisión de Ética, Diego Bazán.

"Primero, creo que debió haber dirigido el oficio al presidente de la Comisión de Ética, porque el señor Darwin no es el dueño del cupo. Segundo, me parece bien. Es lo mínimo que podía hacer. Si no iba y encima había esta duda sobre si había o no un intercambio respecto a este cupo en específico, me parece bien que la congresista Alcarraz haya decidido dar un paso al costado", dijo.

SOBRE NUEVO RETIRO DE AFP

Por otro lado, Cavero Alva cuestionó que se haya aprobado el séptimo retiro de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) hasta por 4 UIT y aseguró que con esta medida se está "hipotecando el futuro".

"Fuimos solo cinco votos que nos opusimos. El tema con esto es que no puedes comenzar reformando el sistema si empiezas por desfinanciarlo. Con esto, alrededor del 90% de los peruanos van a tener cero soles en sus cuentas previsionales. El problema aquí es que estamos hipotecando el futuro", sostuvo.