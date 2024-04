Congreso: Kira Alcarraz retiró de su despacho a trabajadora que sería cercana a Darwin Espinoza

La parlamentaria Kira Alcarraz, de la bancada de Podemos Perú, se pronunció acerca de una supuesta contratación de una allegada del parlamentario Darwin Espinoza, vocero de Acción Popular, a cambio de un cupo en la Comisión de Ética, entre otros intercambios con dicho legislador.

Según la denuncia periodística, Kira Alcarraz habría contratado para su despacho a Stephanía Cuya Bezzolo, supuesta pareja de Espinoza Vargas, y este habría contratado a Myrna Mosso, quien se habría desempeñado como coordinadora del despacho de Alcarraz Agüero entre el 2021 y 2022.

Al respecto, Kira Alcarraz negó haber "negociado un cupo de trabajo" con Darwin Espinoza y dijo desconocer detalles de la vida personal de sus trabajadores. "Lamentablemente, esto ya se está tergiversando y quieren hacer una novela y me quieren inmiscuir a mí", indicó.

RECURSOS HUMANOS

"Jamás he negociado un cupo de trabajo (…) Estoy tomando acciones porque obviamente esto ya trasciende y no quiero que se siga creando una novela (…) Ya evalué, ya decidí la separación de la señorita hasta que esto se vea, porque mi trabajo pesa mucho más", manifestó a RPP.

"Yo la contraté y tengo toda la libertad de contratar a quien yo crea conveniente; pero los congresistas no solo contratamos a personal de confianza, sino que pasa por Recursos Humanos y ellos hacen los filtros. Si en Recursos Humanos me hubieran dicho que no calificaba, no se le contrata", añadió.