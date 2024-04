Expresidente Alberto Fujimori anuncia publicación de libro sobre operación Chavín de Huántar

El expresidente Alberto Fujimori Fujimori anunció, en sus redes sociales, que publicará un libro donde narra su versión sobre la operación Chavín de Huántar, la cual permitió la liberación de 72 rehenes secuestrados por terroristas del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA).

“El día 22 de abril de 1997 tuve que tomar la decisión más delicada de mi gobierno y de mi vida, había que salvar a 72 rehenes secuestrados en la residencia del embajador japonés. La original operación militar presentada por tres eficientes coroneles podría dejar 20 rehenes muertos, inaceptable, entonces desisto de esa operación”, relató.

Dijo también que soñó con los túneles, por ello en ese momento pensó en ese título para la operación, en referencia al complejo arqueológico del mismo nombre. Indicó que sabía del riesgo que corrían los rehenes, por lo que decidió poner en marcha el plan, tras agotar todos los medios pacíficos.

PROCEDAN

“En un sueño se me aparece los túneles de Chavín de Huántar, entonces digo si no podemos rescatarlos por las paredes, por qué no debajo del suelo y así se inicia esta construcción previsoramente (…) Entonces, cuando corre riesgo la vida de los rehenes, decido ya iniciar esta operación. La palabra que digo es: Procedan”, explicó.

Finalmente, el exjefe de Estado informó, en su amplio mensaje en redes sociales, que se podrá adquirir el libro desde el próximo lunes 29 de abril en todas las librerías del país, contó que la obra lleva como nombre: "El rescate soñado", informa Willax.