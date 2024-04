López Aliaga sobre explicación de Dina Boluarte por caso Rolex: "No es lógico"

El alcalde metropolitano de Lima, Rafael López Aliaga, se pronunció sobre la investigación contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito en el marco del caso Rolex.

En conferencia de prensa, la autoridad municipal señaló que "no es lógico" creer en las explicaciones de la mandataria, quien aseguró que los relojes Rolex que utilizó en diversas actividades, fueron un préstamo del gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.

"Cómo voy a ir a un cumpleaños diciendo sabes qué, te los doy (los relojes) pero prestados. No me entra a mí en el cerebro, no es lógico. Ese tipo de respuestas puede ser legalmente buena, pero humanamente no se entiende", cuestionó.

En ese sentido, López Aliaga volvió a exhortar a la jefa de Estado a pedir disculpas por este escándalo: "Yo hace dos semanas planteé que la señora (Boluarte), por lo menos pida disculpas, si uno se equivoca pide disculpas", sostuvo.