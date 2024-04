Raúl Doroteo califica de "complot" denuncia en su contra por presunto recorte de sueldo a trabajadora

El congresista de Acción Popular, Raúl Doroteo, se pronunció sobre la investigación en su contra por el presunto recorte de sueldo a una trabajadora de su despacho, que posteriormente fue despedida por, supuestamente, haber denunciado el caso.

En diálogo con los medios de comunicación, el parlamentario, quien también es sindicado como miembro de la presunta organización criminal "Los Niños", rechazó los cargos que se le imputan y calificó de "complot" la denuncia en su contra.

“Me sorprende cuando me manda el mensaje y que no ha tenido respuesta. Inmediatamente entendí que era un complot porque esperaba que yo le continuara esos mensajes”, manifestó el acciopopulista.

ALLANAMIENTO

Las declaraciones de Doroteo Carbajo se dan después de que la Fiscalía de la Nación realizó el último lunes 15 de abril un allanamiento a su despacho congresal en el marco de la investigación por el caso "Mochasueldos".