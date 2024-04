"Muchacho malcriado": Congresistas Cavero y López discuten durante debate sobre retiro de CTS

La Comisión de Economía del Congreso de la República aprobó este miércoles el proyecto de ley que propone la liberación del 100% de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) hasta diciembre de 2024.

Durante el debate de este dictamen, los parlamentarios Alejandro Cavero (Avanza País) e Ilich López (no agrupado), protagonizaron una discusión en donde este último calificó a su colega de "muchacho malcriado".

¿QUÉ OCURRIÓ?

El exintegrante de la bancada Acción Popular acusó a Alejandro Cavero de reírse durante su intervención: "Yo le voy a llamar la atención a nuestro secretario de la comisión, no puede ser que mientras un parlamentario esté hablando, el congresista Cavero se esté riendo a carcajadas", indicó López Ureña.

Inmediatamente, el legislador de la bancada del Tren pidió la palabra para explicar que no se estaba burlando de la intervención de Ilich López, la cual calificó de "equivocada".

"Para explicarle al congresista Ilich que no está entendiendo (...) Primero, no me he reído del congresista, porque simplemente no le daría atención a las cosas equivocadas que ha mencionado", expresó.

López Ureña fue enfático en su respuesta: "Una cosa es disentir, estar en contra, y otra cosa es ser un muchacho malcriado".