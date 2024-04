Ministro Arana critica declaraciones de fiscal Barreto sobre caso Colchado: "No es una decisión política”

El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, expresó su preocupación por las recientes declaraciones de la fiscal Marita Barreto respecto a la separación temporal del coronel Harvey Colchado de la jefatura de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac).

En sus declaraciones a la prensa, el Ministro Arana subrayó que la decisión de separar al coronel Colchado no obedece a motivaciones políticas, sino que responde a un procedimiento administrativo dentro del marco de competencia de la Policía Nacional.

"Ella como fiscal no debería politizar una situación que está en manos de la Policía. Esto no es un hecho producto de una decisión política, no está hecho con el propósito de perseguir a alguien, esto es un proceso administrativo disciplinario y los procesos administrativos, como todos, deben ser guiados dentro de su marco de competencia", declaró.

GOBIERNO NO OPINARÁ DEL CASO

El ministro Arana lamentó las declaraciones de la fiscal Barreto y señaló que la realización de opiniones políticas no contribuye al adecuado desarrollo de su cargo ni al proceso administrativo que sigue el oficial Colchado. Además, reiteró que es fundamental evitar politizar el caso y aseguró que el Gobierno se abstendrá de emitir opiniones al respecto para evitar especulaciones sobre un supuesto interés político en el proceso.