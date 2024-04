Ministro de Transportes sobre Nicanor Boluarte: "Él no tiene ninguna función en el gobierno"

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, se pronunció luego que el dominical Cuarto Poder reveló nuevos audios entre el hermano de Dina Boluarte, Nicanor Boluarte, con dirigentes del partido Ciudadanos Por el Perú, donde se le oye hablar sobre la caída del expresidente Pedro Castillo, dando a entender que habría estado interviniendo para que su hermana llegue a la Presidencia.

En diálogo con los medios de comunicación, el titular del MTC se refirió a estas nuevas revelaciones y aseguró que el cuestionado hermano de Boluarte Zegarra no tiene ninguna función en el actual gobierno.

“El señor Boluarte, como ustedes saben, no solo es hermano de la presidenta, sino también una persona que tiene una vida privada propia. Que hizo uno o dos días antes es una decisión que él toma Él no tiene ninguna función en el gobierno, ya lo ha dicho él y además se lo puedo verificar. Aquí estamos hablando de una acción popular”, dijo.

Asimismo, Pérez-Reyes recordó que la mandataria ya se ha pronunciado sobre este tema, descartando cualquier injerencia de Nicanor Boluarte en las acciones del Ejecutivo.

“La presidenta ha dicho permanentemente que su hermano no tiene injerencia en el gobierno. El señor tiene una vida privada, él tendrá que explicar qué es lo que hace en su vida privada. Lo que sí está claro es que él no tiene ninguna función en el gobierno y, por lo tanto, no tiene ninguna injerencia en las acciones del Gobierno”, sostuvo.