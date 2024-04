Dina Boluarte: Sunat revela que no se programó acción de control sobre su patrimonio

El jefe de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat), Gerardo López Gonzales, dio a conocer ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que no se programó alguna acción de control sobre un presunto incremento patrimonial de la presidenta Dina Boluarte.

"Respecto a la señora presidenta (Dina Boluarte), lo que hemos hecho nosotros, como he referido en mi respuesta, con la información que tenemos disponible no se ha programado ninguna acción de control sobre incremento patrimonial. Eso lo he referido y lo ratifico",sostuvo.

Durante la sesión, el parlamentario Segundo Montalvo, presidente de la Comisión de Fiscalización, le consultó a López Gonzales sobre la situación de la situación de la presidenta frente al Club Apurímac, cuestionamiento al que evitó pronunciarse por no tener esa información.

"Nosotros podemos analizar los casos que sean pertinentes, pero quisiera mencionar a lo que dije, en la convocatoria a esta sesión de trabajo, no estaban estos temas para abordar. Por lo tanto, no tengo esa información", indicó.

WILFREDO OSCORIMA

Con respecto al caso del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, quien también se encuentra involucrado en el Caso Rolex, fue enfático en señalar que tampoco cuenta con información disponible sobre el funcionario.

"Debo decir que con respecto a la segunda persona (Wilfredo Oscorima), en la convocatoria no había ninguna referencia, por lo tanto, no tengo ninguna información disponible sobre esa verificación", aseguró.