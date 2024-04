Minedu inició control a colegios para detectar a profesores procesados por terrorismo

El Ministerio de Educación (Minedu) comenzó las supervisiones inopinadas de control de docentes en instituciones educativas públicas y privadas, con el objetivo de verificar que no estén involucrados en procesos por terrorismo. Así lo anunció esta tarde el titular del sector Educación, Morgan Quero.



Al respecto, el ministro señaló que se utilizarán todas las capacidades del sector Educación en defensa de nuestros niños, niñas y jóvenes, quienes merecen una educación de calidad, sin aceptar, de ninguna forma, la infiltración de ideologías vinculados al terror.



Con el respaldo de la Ley 29988, la lucha en el Ministerio de Educación será permanente, para garantizar el normal desarrollo de las actividades curriculares en los colegios. Por ello, las acciones de control de docentes se llevarán a cabo en todo el Perú.



Respecto a la intervención en la Institución Educativa Particular Atusparia, realizada el 5 de abril pasado, un equipo del Ministerio de Educación y de la UGEL 03 detectó a dos docentes involucrados en procesos por terrorismo, quien han sido separados de este centro educativo.



CAPACITARÁN A PROFESORES BENEFICIADOS POR LEY DEL CONGRESO



Respecto a la ley aprobada por el Congreso, que promueve el ingreso a la Carrera Pública Magisterial de profesores interinos que fueron retirados en el 2014, el ministro explicó que no son 14 000 los beneficiados, sino entre 2000 a 3000 docentes, que representan el 0.5 % del universo de 400 000, que son el total de profesores.



“Nosotros hicimos observaciones a la ley para ver cómo podíamos fortalecer la meritocracia y se ha incorporado la capacitación y evaluación con los criterios que deben cumplir los docentes que se incorporen a la Carrera Pública Magisterial”, dijo el ministro.



Precisó que, en el Minedu, los equipos técnicos han hecho un trabajo para actualizar a los docentes que se incorporen, los que tienen título y han estado trabajando años como contratados. “Vamos a trabajar con el fin de fortalecer la meritocracia sin ninguna duda”, dijo.



Agregó que el año pasado el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte impulsó un concurso para el ingreso a la Carrera Pública Magisterial, donde ingresaron 73 000 docentes; este año se ha convocado a concurso para 50 000 profesores.