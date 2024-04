Chirinos sobre retiro de obligatoriedad de visa a mexicanos: "No es momento para romper lazos"

La congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, se pronunció luego que el gobierno de Dina Boluarte revocó el Decreto Supremo que establecía el requisito de visa a los ciudadanos mexicanos que visiten el Perú.

A través de su cuenta en la plataforma X (antes Twitter) la parlamentaria y presidenta de la Comisión de Defensa se mostró a favor de esta decisión del Ejecutivo e indicó que los las relaciones diplomáticas entre Perú y México no deben romperse.

"Perú construye puentes, no muros. Con esto le demostramos a AMLO que la retórica divisiva no tiene espacio en nuestro país. No le pediremos visa a los hermanos mexicanos. No es momento para romper lazos, sino para fortalecerlos", se lee en el tuit.

Cabe precisar que el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, anunció en conferencia de prensa que la Cancillería ya se encuentra realizando coordinaciones para llegar a un acuerdo con el gobierno mexicano y y revocar la obligatoriedad de una visa a los peruanos que deseen visitar el país azteca.

"Nuestra Cancillería está haciendo las coordinaciones del caso para que en la brevedad posible esta situación pueda revertirse al estado que hemos tenido anteriormente con una libre circulación de personas como la Alianza del Pacífico lo exige y lo reconoce", dijo.