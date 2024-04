Abogado de Wilfredo Oscorima llega a la Fiscalía para exhibir Rolex: ¿qué modelos presentará?

Como ya se había advertido, el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, no acudió este miércoles 10 de abril; a las 8:30 a.m. al Ministerio Público para las diligencias de exhibición del reloj Rolex; no obstante; en su lugar llegó su abogado Humberto Abanto.

De acuerdo al diario El Comercio, dicho letrado acudió a la sede de la Fiscalía a las 8:15 a.m. al igual que el representante legal de la presidenta Dina Boluarte, Mateo Castañeda.

¿QUÉ MODELOS PRESENTARÁ?

Según lo mencionado en una entrevista para RPP, la defensa legal del gobernador de Ayacucho exhibirá un reloj Rolex Datejust.

“La exhibición de un reloj Datejust qué es lo que ordenó la Fiscalía. (...) No hay pulseras en plural, había una. Le repito, lo que ha solicitado la fiscalía y nosotros vamos a cumplir es exhibir el Datejust y eso es lo que se va a hacer”, puntualizó.

Como bien se recuerda, el miércoles pasado, Oscorima acudió a la citación de la Fiscalía; no obstante, decidió guardar silencio.

Por otro lado, dos días después, la presidenta Boluarte expuso una nueva versión sobre el origen de al menos tres relojes Rolex asegurando que eran la autoridad ayacuchana se los había prestado.

“Debo reconocer que fue una equivocación haber aceptado en calidad de préstamo estos relojes que mi amigo, Wilfredo Oscorima, mi waiki, mi hermano, me los haya prestado quizá en el ánimo de querer representar bien a mi país, me llevaron a aceptar ese préstamo los cuales ya los he devuelto”, dijo el viernes Dina Boluarte.