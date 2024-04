Werner Salcedo: Gobernador de Cusco pidió reprogramar cita en la Comisión de Fiscalización

El gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, anunció que pidió reprogramar su cita que le agendó la Comisión de Fiscalización del Congreso, para que acuda a dar su manifestación por el caso Rolex, que también involucra a su colega, Wilfredo Oscorima y a la presidenta Dina Boluarte.

Al respecto, la autoridad regional indicó que previamente logró conversar con el presidente del mencionado grupo de trabajo y ambos acordaron reprogramar la presentación de Salcedo en el Parlamento, debido a su apretada agenda.

"He pedido una reprogramación. Estoy en actividades desde las 7 a.m. y no podía fallar a la niñez, a las autoridades que han sido citadas para el día de hoy. Estamos hablando de cinco municipios con quienes teníamos cita el día de hoy, y seguimos con la tarea. Ayer yo me encontré con el presidente de la comisión, le expliqué el tema y estuvimos de acuerdo en reprogramarla, al menos de manera verbal, y esto se está llevando de manera documentaria", dijo.

RELOJES

Cabe recordar que Werner Salcedo entregó al Ministerio Público dos relojes que aseguró son imitaciones de la marca Rolex que habría recibido por parte del gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.