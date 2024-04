Caso Rolex: Héctor Ventura afirma que se debe insistir para que Dina Boluarte acuda al Congreso

El legislador Héctor Ventura señaló que las respuestas de la presidenta Dina Boluarte el pasado viernes en conferencia de prensa, sobre la procedencia de los relojes Rolex no son convincentes. Sin embargo, reiteró que en el Congreso siguen apostando por la gobernabilidad.

"Es poco creíble, no son convincentes las respuestas, se ha demorado casi 20 días para decir: 'me prestó el reloj'. Esto viene aunado con la respuesta que dio Wilfredo Oscorima cuando le preguntan si donó, regaló el reloj a la presidenta Dina Boluarte y dijo que no", señaló a RPP.

Dijo también que la comisión de Fiscalización, de la cual es miembro, debería citar nuevamente a la presidenta de la República e incluso ir a Palacio de Gobierno si así lo solicitara con tal de recoger su declaración respecto al caso Rolex.

GOBERNABILIDAD Y ESTABILIDAD

"Es una obligación por parte de la señora presidenta acudir a la comisión del Congreso para que todos los peruanos que estamos con las dudas razonables respecto a la conducta, respecto a si le regalaron o prestaron (el Rolex)", señaló Ventura Ángel.

Finalmente, el representante de la bancada de Fuerza Popular, aseguro que el Parlamento Nacional siempre busca darle gobernabilidad y estabilidad al país, pero eso no significa que pasarán por alto el caso que viene afrontando la mandataria Boluarte Zegarra.