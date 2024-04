Congresista Anderson sobre retiros de la AFP: Si hubiera un buen sistema de pensión, nadie sacaría sus fondos

En legislador no agrupado, Carlos Anderson, habló sobre la posibilidad de un nuevo retiro de la AFP y comentó que si en el país contáramos con un buen sistema de ahorro, no habría necesidad de retirar los fondos. Por ello, sostuvo que no cree en el sistema de ahorro forzoso, sino en el voluntario.

Señaló que la decisión de los ciudadanos de retirar sus fondos recae en razones más inteligentes de lo que los economistas puedan calcular, ya que solo ellos conocen su realidad. "Si el sistema (de pensiones) fuera bueno, si las pensiones fueran buenísimas, nadie sacaría sus fondos", manifestó.

Dijo también, en amplia entrevista con Exitosa, que el sistema de pensiones fue diseñado para los trabajadores formales. Pero en el Perú, más del 70% de la población labora desde la informalidad y no cuenta con ahorro alguno para la vejez, por ende se necesitan modificaciones en el sistema.

RETIRO VOLUNTARIO

Respecto a aquellos que aseguran que el Congreso dejará sin ahorro a la población, aclaró que el retiro de AFP es voluntario. Plantea seguir el sistema de pensiones de otros países como Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania, para poder redefinir el ingreso imponible. A medida de ejemplo, Anderson comenta:

"Si ganas 10 mil al año y decides separar mil para tu ahorro previsional todos los años, los impuestos no se aplican sobre los 10 mil sino sobre los 9 mil". De esta forma, este incentivo ayudaría a toda la clase media para comenzar a ahorrar en un nuevo fondo de pensiones.

Por otro lado, Anderson Ramírez también reconoce que se debe colocarle algunos desincentivos a este sistema: "Si en algún momento decides retirar ese dinero, tienes la libertad de hacerlo, pero en ese momento pagas el impuesto que no has pagado durante todo ese tiempo".