Dina Boluarte: Fiscalía encontró en vivienda de presidenta tarjeta de pulsera valorizada en 13 650 dólares

Representantes del Ministerio Público encontraron en la casa de la presidenta Dina Boluarte la tarjeta de propiedad de una pulsera Beagle, valorizada en 13 650 dólares. Llama la atención que el artículo fue adquirido por Wilfredo Oscorima Núñez, gobernador regional de Ayacucho.

“Tarjeta de color blanco con la descripción ‘Casa Banchero – Desde 1905', con N.° 082894 y descripción: 'Pulsera Bangle 94btes 076m 1.76K 5Peras 1.00K OA 23g, 4.8x5.8 cms', con una imagen de una pulsera de color dorado”, se registra en el documento de allanamiento del 30 de marzo de 2024.

FUERON UN PRÉSTAMO

La información fue revelada por el programa periodístico Cuarto Poder, que también señaló que la compra efectuada por la referida autoridad regional se realizó el 25 de julio del 2023, y que la mandataria de la República utilizó la costosa joya esa misma noche en un evento oficial.

Boluarte Zegarra dio el último viernes una conferencia de prensa donde dijo que su amigo Wilfredo Oscorima, le prestó los relojes Rolex que lució en eventos oficiales y que fue un error de su parte. Aseveró que ello no configura un delito al no declararlos porque no eran de su propiedad.